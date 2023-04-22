被告過失殺人罪 艾力寶雲獲撤控多謝老婆

美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin）2021年10月在新墨西哥拍攝主演兼監製的西部片《Rust》，綵排期間誤以道具槍擊斃女攝影師Halyna Hutchins及射傷男導演Joel Souza，Halyna家人早前入稟控告艾力與相關人士過失殺人罪。就在審訊開始前不足兩星期，艾力的律師前日突然宣布對他的兩項相關刑事指控暫獲撤銷，等候控方進一步調查。

不排除再起訴 艾力律師Luke Nikas發聲明：「我們對駁回艾力寶雲案的決定感到高興，我們鼓勵對這宗悲慘事故的事實和情況進行適當調查。」負責案件的檢控部門表示有新證據出現，需作進一步調查及分析，因此暫時撤銷對艾力的控罪，但控方強調會繼續調查，不排除稍後再作起訴。至於同樣被控過失殺人的槍械主管Hannah Gutierrez-Reed的律師表示，期望對她的指控亦會被撤銷。

暫時甩身的艾力，前晚在社交網上載與妻子Hilaria的合照，留言多謝她：「我欠這個女人我的一切（你也是，Luke）。」即指其代表律師。據知，涉案電影於停拍一年半後計劃恢復製作，並將拍攝地點改為蒙大拿州。