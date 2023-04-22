《BOYS PLANET》9人成團 內地練習生章昊贏C位 韓迷鬧爆造票

內地22歲練習生章昊一夜成名，前晚在韓國造星節目狂擸近200萬票，擊敗韓國人氣王成韓彬登上冠軍寶座，成為當地選秀節目誕生韓團的首個內地C位，被質疑票數造假！

韓國Mnet選秀節目《Produce 101》第2季誕生的限定韓團Wanna One，2017年8月出道後爆紅全球，其後的《Produce X 101》因爆出造假風波而爛尾收場。Mnet事隔3年多捲土重來，今年2月起播出造星節目《BOYS PLANET》，吸引海外樂迷瘋狂投票，百分百由觀眾選票決定出道組合Top 9，當中韓國與海外票數各佔一半。

「人氣王」成韓彬淪阿二 賽果前晚透過直播揭盅，打入最後9強的練習生將組成9人男團「ZB1」（ZEROBASEONE）出道，最終獲全球184個國家及地區粉絲多達939萬8916票。來自內地娛樂公司的練習生章昊，狂擸1,998,154票登頂，力壓之前於人氣排名一直稱冠的韓籍勁敵成韓彬，成為韓國選秀節目出道男團C位的首個內地人，他以中、韓雙語致謝：「我不只是你們的驕傲，我也會成為你們生活中的光，帶給你們希望和追逐夢想的勇氣。」以1,888,414票屈居亞軍的成韓彬則表示會不忘初心，努力展開活動。

加拿大籍練習生石馬修，之前在人氣排名被質疑造假，仍以1,702,174票高踞第3位；另一18歲內地練習生RICKY（沈泉銳）則以1,572,089票排名第4，而韓國練習生朴乾旭、金泰來、金奎彬、金地雄及韓維辰依次排第5至9位。

9人中有兩名內地成員，章昊與RICKY、金奎彬及韓維辰隸屬內地同一事務所，刺激該公司股價大漲逾5.631%，但章昊擔正C位卻激起大批韓迷不滿，鬧爆為何K-Pop男團要由內地人擔任C位，倒不如稱作「C-Pop」，節目又接到不少投訴質疑票數造假。

不過鬧還鬧，組合已贏在起跑線，節目社交網吸引逾百萬追隨者，海外粉絲力撐ZB1全隊平均顏值勝Wanna One，有望再掀熱潮，更睇好ZB1終結近年由張元英所屬女團IVE、NewJeans及LE SSERAFIM等新女團當道的時代！