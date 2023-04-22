暢所欲玄：水星在金牛座逆行

今年一共有4次水星逆行，來到第二次水逆，今次最受影響的星座中，首當其衝是金牛座。是次水逆會維持23天，由4月21日開始至5月15日，全程都在金牛座游走。

坊間很喜歡將大部分問題歸咎於水星逆行，水星主宰有關頭腦、分析、溝通、交通等事項，所以要怪責水逆，就要先看看問題是否跟水星所掌管的事有關。水星每年都會逆行3至4次，究竟今次水逆在金牛座會影響哪幾個星座最多？

水星逆行一般帶來的影響，通常是跟延誤、溝通不順、技術故障，甚至交通意外等，對於固定星座金牛座而言，確實是痛苦的事，因水逆中所發生的事故，有機會打亂其計劃。要重做或出現延誤，是金牛座最不願意看到的「意外」，所以喜歡一成不變的星座除了金牛座之外，還有屬於行動組的獅子座、分析組的水瓶座，以及感情組的天蠍座。

這4個星座之所以受影響，是因為他們跟金牛座都產生困難角度，即是占星學上的困難相位，所以水逆期間不是做重要決定的最佳時機，做每件事之前最好想清楚及作深入了解，免得有後悔的可能，做了錯誤的選擇。在工作上或文書上要特別留意，尤其跟合約有關的，不宜在水逆期間簽署。

占星師Ida