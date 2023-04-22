娛樂

趙海珠豪宅淪銀主盤
有「新聞之花」美譽的前主播趙海珠，近期有傳她與丈夫陳昊言於2011年以3,100萬買入的貝沙灣單位被一間中資銀行接收，淪為銀主盤外，更以4,600萬港元不包車位叫價放盤。有傳趙海珠丈夫經營的物流公司近年疑出現財政困難，曾出現欠租狀況，而單位於2013年至2018年期間，向同一間中資銀行加按四次。
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