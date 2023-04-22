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景甜處變不驚 雨過天青
上月有傳前奧運乒乓球冠軍張繼科出賣舊愛景甜的私密片以作抵債，直到昨日，景甜於事件後終首次「現身」，在個人社交網上載4張自拍照，以淡然之情面對波瀾！見她一身運動裝上陣，氣色甚佳，她上載「白雲」、「太陽」及「相機」emoji，似暗示已走出陰霾，準備好繼續工作向前行。
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