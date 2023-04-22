龍婷李佳揀好飲歌 終極一戰

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》將於周日舉行決賽，屆時六強選手李佳、龍婷、吳大強、顏志恒、羅啟豪和周吉佩將爭奪總冠軍，評審陣容方面，除了有固定評審伍仲衡、張佳添和周國豐等，還有譚詠麟、鍾鎮濤和呂方擔任嘉賓評審，第八位評審則是全球觀眾透過網上投票選出的心水選手。眾選手連日來積極備戰，決賽歌單亦告曝光，包括有《我曾用心愛着你》、《明日話今天》、《Forever Love》、《忘情號》、《爛泥》、《Sway》、《跳舞街》、《熱情的沙漠》和《瘋了》等，為保持神秘感，官方並沒有公布參賽者與歌曲組合，務求直播當晚為觀眾送上驚喜。

吳大強已經當贏咗 決賽宣傳片近日陸續播出，六強齊齊發表「假如奪得冠軍」感言，吳大強說：「最想多謝一啲唔識我而去鼓勵我嘅人，係佢哋令到我有呢個Motivation，無論成績係點都好，當贏咗㗎喇。」龍婷則說：「我都想不斷咁超越我自己畀多啲嘢觀眾睇，有啲嘢講係冇用嘅，一定要實戰先至可以爆發到出嚟。」至於李佳亦表示：「我對自己好有信心，期待嗰日早啲嚟到。」

此外，眾人日前聚首一堂為4月之星龍婷、區俊傑和羅啟豪慶生，其中一個蛋糕上有6支咪裝飾，咪上刻有六強名字，非常有心思。