莫文蔚帶挈張信哲兩連勝

歌手莫文蔚日前重磅加盟內地綜藝節目《聲生不息寶島季》，她身穿閃爆珠片旗袍登場，令觀眾相當驚喜，其加盟更提升了今季常駐陣容的氣勢。她在節目中獨唱《忽然之間》，還有旁白介紹，甫開口即引起全場大合唱。她加入了張信哲所屬的隊伍，無疑是該隊連續兩次取得勝利的最大功臣！