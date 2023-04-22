「心邪先有反應」 游嘉欣語出驚人 飲食節目爆高潮

無綫小花游嘉欣主持飲食節目時爆金句，大膽向李家鼎問有關「高潮」的問題！原來她誤將「高峰」說成「高潮」，見慣大場面的李家鼎都喊驚嗌救命！

由游嘉欣與李家鼎等主持的全新飲食節目《肥媽李鼎》，昨日在電視城舉行記者會，身為「00後」的嘉欣於節目中每事問，試過問到打亂了李家鼎的煮食步驟，更被爆問男方有關「高潮」的問題，原來她誤將「高峰」說成「高潮」，嚇到大家語塞，但她仍死撐說：「心邪先會有反應！」對於經常講錯說話，她表示預了被鬧，但開心前輩經常糾正其懶音，猶如上了一課中文堂。

想自然地溝仔 嘉欣自信下廚見得人，自評有90分，家常便飯如釀豆腐、煎雞翼和炒飯都難不到她，笑言希望將來可以下廚拍節目。提到她自稱「A0」兼未曾為男士下廚，她坦言恨怕拖：「想試吓如何自然地溝仔，改變日常語氣，讚多啲男仔，我會盡量溫柔女仔啲。」問到曾傳緋聞的好友林正峰有否覺得她變溫柔？嘉欣表示很久沒見對方，因各自忙拍劇，冇機會碰面。

李家鼎嗌救命 面對嘉欣的純品無知，李家鼎不禁嗌救命！提到節目中每道菜都有故事，原來李家鼎的死穴是媽媽，一提到媽媽便哭。他又被爆前妻施明年輕時與人共舞，他嬲到手震的往事。至於早前跌傷接受腦部手術的施明，現時仍留院醫治，李家鼎透露對方健康狀況一日比一日好，兩子一收工便到醫院探病，施明感受到兒子孝心，情緒亦好，但暫時未知何時出院。