染疫有後遺 張敬軒含淚開Live 揭父昏迷「差啲冇咗」

出名孝順的張敬軒，直播途中自揭爸爸日前差點走入「鬼門關」，說時忍不住雙眼通紅。經過長達10年的擔憂，他終成功說服父母搬來香港一同生活，能親自照顧雙親，是他人生的首要任務。

張敬軒前晚發布新歌《隱形遊樂場》，隨即登上多個音樂串流平台第一位，晚上他在社交網開直播，高峰時有超過一萬人同時收看。軒仔分享歌曲及MV製作的過程及難忘事，感激所有參與的朋友，當直播近尾聲時，他談到家人突然眼紅紅，原來其父險離他而去。

答應搬來港同住 罕有談及家人的軒仔，直指夜深人靜比較感性，他透露雙親在倫敦感染新冠，但上機返港前已痊愈，隨他留港個多星期便返回廣州。他本打算趕完MV後返老家探望，怎料有日致電媽咪閒話家常時，媽咪突然告知：「依家過咗先話畀你聽啦！你老竇尋日差啲冇咗喇！」原來其父前一日因「中招」後遺症而在家突然昏迷，把媽咪嚇壞，幸好當晚已甦醒，情況穩定下來。

經過今次險入「鬼門關」事件，軒仔自言終解決了近5年來的最大問題：「就係我阿爸阿媽終於肯搬嚟香港喇！」早於10年前，他已勸父母來港一同生活，但爸爸堅決反對，又抗拒聘用家務助理：「阿爸由細到大都係『獨家村』，佢唔鍾意同任何唔係呢個屋企嘅人來往，雖然佢一副好外向嘅樣，其實係一個好內向嘅人。」他覺得能夠照顧父母，在人生這個階段最重要。