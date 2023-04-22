娛圈單打：善解人意又乖巧 難怪天王錫到燶

天王郭富城與嫩妻方媛剛剛慶祝結婚6周年紀念，非常恩愛。儘管至今仍有好事之徒替郭天王的前度熊黛林不值，又批評方媛整容樣，更質疑她是「天王嫂訓練營」出身，但不管外面如何風大雨大，這一對依然情比金堅。

例如幼女「二寶」早前4歲生日，城城便帶同全家人到澳門歎世界，久經疫情的小朋友首次出門旅行，心情非常興奮。方媛同樣開心，不停在社交網發文發相，更留言：「我們家可愛的妹妹4歲生日啦，謝謝爸爸帶我們全家去旅行。爸爸、媽媽、姊姊、妹妹、公公、婆婆，全家都很開心喔。」

一句「謝謝爸爸」，反映方媛對老公感恩之心。或許在普通人眼中，一家人去旅行只是尋常不過的事，但城城始終是大明星，貴人事忙，要抽空外遊並不容易，為了讓妻女高興，終於促成今次澳門之行。方媛沒有視之為「老奉」，更沒有因為只是短短的澳門行便挑三揀四，反而多謝老公，足證這位賢妻明白老公工作辛苦，賺錢不易，相信城城必定甜在心頭。

有網民慨嘆，方媛雖是內地女子，但更懂男人心理，同一味擺出高高在上姿態的港女截然不同，難怪可以俘獲天王的心。這樣說絕非全無道理，港女大都嬌生慣養，崇尚物質，稍有幾分姿色，便點到港男陀陀擰。反觀內地女子學歷未必很高，但因為自小生活環境不及港女優越，更明白甚麼叫得來不易，更懂得體貼男人。

何況方媛持家有道，端的是賢妻良母；更不必說，這位甜心人妻愈來愈省鏡，絕對是入得廚房、出得廳堂。如此善解人意，內外兼備，夫復何求！