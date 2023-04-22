索女雲集「北京國際電影節」 娜扎裝「胸」作勢 鬥霸氣章子怡
「新疆美女」娜扎昨晚出席電影節時艷壓群芳，穿上谷胸粉色裙的她猶如糖果仙子，甜美非常，章子怡則以「霸氣金屬色」上衣搶鏡，而金晨及周冬雨等都盛裝赴會，爭妍鬥麗。
內地女星娜扎昨晚出席「第十三屆北京國際電影節」開幕式活動，與章子怡、白百何、金晨、范丞丞、黃景瑜等齊齊行紅地氈，星光熠熠。天壇獎評委會成員張藝謀、關錦鵬、張頌文與周冬雨亦有現身。
金晨性感飄逸
當中最搶鏡必定是娜扎，向來擁有美女臉蛋的她穿上粉色拖尾紗裙示人，其服飾的胸前設計似兩個巨球，驟眼看似上圍「幾Cup跳」。而章子怡打扮雖然不性感，但其「金屬色上衣」很搶鏡，加上強勁氣場，令她霸氣盡現。金晨以紅色低胸長裙現身，造型性感又飄逸。身為評委之一的周冬雨則穿上鮮黃色連身裙，非常Sharp醒。白百何事前刻意做運動收身，之後於社交網上載照片及留言：「給大家匯報成果，減掉1.2斤脂肪！」不過她穿黑色套裝，性感欠奉。至於惠英紅穿上黃金戰衣，霸氣得來有女人味。
男藝人方面，黃景瑜、范丞丞、朱一龍等均穿黑色西裝，其中范丞丞於西裝配上紅玫瑰，造型清新。
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