索女雲集「北京國際電影節」 娜扎裝「胸」作勢 鬥霸氣章子怡

金晨性感飄逸

當中最搶鏡必定是娜扎，向來擁有美女臉蛋的她穿上粉色拖尾紗裙示人，其服飾的胸前設計似兩個巨球，驟眼看似上圍「幾Cup跳」。而章子怡打扮雖然不性感，但其「金屬色上衣」很搶鏡，加上強勁氣場，令她霸氣盡現。金晨以紅色低胸長裙現身，造型性感又飄逸。身為評委之一的周冬雨則穿上鮮黃色連身裙，非常Sharp醒。白百何事前刻意做運動收身，之後於社交網上載照片及留言：「給大家匯報成果，減掉1.2斤脂肪！」不過她穿黑色套裝，性感欠奉。至於惠英紅穿上黃金戰衣，霸氣得來有女人味。