Edan傍實做人肉拐杖 Anson Lo死頂腳傷狂奔 Cut戲急求醫

有傷在身的Anson Lo未有留力，拔足狂奔。

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）前晚拍戲時拉傷腳，但為了趕戲，昨日清晨繼續開工，更要拍攝多場奔跑戲，見他表現得甚為專業，統統忍痛完成。他正在同時拍攝兩部電影，本來要挑戰開工連踩40小時，不過受傷勢影響，只好暫時取消部分戲份休息養傷。

Anson Lo工作出名拚搏，前晚他拍攝電影《12怪盜》一場打鬥戲時發生意外，導致下腰連右腳韌帶的膝蓋受傷，他未有要求即時收工，但捱了多個Take後終撐不住，需要停止拍攝，匆匆回家休息。不過，有兩部電影在身的他不敢請假，休息數小時再次出動，昨晨與MIRROR隊友呂爵安（Edan）為英皇電影《盜月者》開工，由於傷勢不輕，他到場時連落車都要放慢手腳，狀甚痛苦，但他拍攝奔跑戲時仍全情投入，與Edan拍攝一場慌忙追尋郵政貨車的戲，見到貨車駛過即拔足狂奔，負傷的他忍痛拍攝，盡力掩飾痛楚。

不用埋位時，Anson Lo面露痛苦表情，除了行路時一拐一拐外，更不時按着腰部，每當拍攝完一個鏡頭，他都會搭實Edan稍作休息，Edan樂意做「人肉拐杖」，盡顯手足情。

除了追車戲，Anson Lo還要應付一場登車及持槍挾持司機的戲份，現場有不少粉絲守候，當車駛出停車場時，Anson Lo特地調低車窗向站在迴旋處的粉絲揮手打招呼。

原定連踩40粒鐘 昨日整個拍攝過程中，做「人肉拐杖」的Edan不時主動攙扶隊友，而工作人員亦非常照顧Anson Lo，每當停機就會搬出椅子讓他坐下休息，其經理人花姐更是貼身照顧，並親自為他打傘，寸步不離，直至下午4時許，眾人才離開拍攝現場。

Anson Lo昨晨仍在社交平台留言：「40小時多的兩邊拍攝開始」，預告挑戰個人極限，並表示：「Difficult Roads Often Lead To Beautiful Destinations」（艱難的道路往往通向美麗的目的地），以此鼓勵自己，但礙於傷勢愈來愈嚴重，他昨午向中醫師求助，並在社交平台以長文報告最新情況。他透露前晚受傷，故比原定時間早收工，他對此感到非常內疚，昨日盡了最大能力忍痛完成追車及上落貨車的戲份，見完醫師後，獲告知數日應無大礙，亦因有傷在身，拍攝團隊已取消原定直踩落去拍攝的戲份，讓他專心休息，他表示：「多謝劇組全體嘅體諒，同時都麻煩咗所有人，唔好意思。」他又指之後會先拍文戲，着粉絲放心，而他雖然有傷在身，但亦不忘關心粉絲，叮囑他們保重身體，相當窩心。

停機時，Anson Lo即挨着車身稍作休息。 現場有不少粉絲，Anson Lo見狀即主動打招呼。 Anson Lo收工後急急求醫。 Edan亦有參與拍攝，狀態十足。