英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視（S）（粵／英麗音）
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
9:00 金融行情及交易直播室
9:30 開盤直擊及交易直播室
10:00 A股攻略及交易直播室
11:00 匯商行情及財經快訊及交易直播室
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 開盤直擊及交易直播室
1:30 A股攻略及交易直播室
2:00 財經演義
2:30 股市直擊及交易直播室
3:00 財經快訊及A股收市檢閱及交易直播室
3:30 樓市指南及交易直播室
3:55 收市檢閱
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視（S）（粵／英麗音）
5:00 芝麻街大酒店（Ⅰ）
5:30 反斗靈貓（Ⅲ）及機械仔看水世界
6:00 迷你波莉（Ⅰ）
6:30 彩虹小王國
7:00 手語新聞報道（S）及話說當年
7:30 七點半新聞報道（S）及天氣報告（S）
7:55 財經消息及大城小廚繼續煮（S）
8:30 野性七大洲（S）（粵／英麗音）
9:30 壞蛋獎門人3（S）（粵／英麗音）
11:20 晚間新聞（S）及話說當年
11:40 Hong Kong Direct（馬會）
11:55 大城小廚繼續煮（S）
12:25 創新國度（ⅩⅡ）（S）
12:50 中國24小時及金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
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