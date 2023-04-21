ASTRO隊友車銀優返韓奔喪 25歲文彬陳屍家中 粉絲拒信自殺

韓團ASTRO成員文彬前晚驚爆陳屍家中，疑自殺身亡，原定後日的澳門見面會及月底的台北騷宣布取消。跟他私交甚篤的隊友車銀優急返韓國奔喪，身為女團Billlie成員的胞妹文秀雅則停工守靈，不少圈中藝人都有致哀。

文彬前晚被經理人發現陳屍家中，得年25歲，震驚粉絲！警方初步推斷他自殺身亡，死因有待確認。事務所隨後確認其死訊：「文彬在4月19日突然離開我們，成為天上的星星，葬禮將依照遺屬意願低調進行，將於22日舉殯。」

年初起文彬與隊友尹產賀以小分隊活動，上月起在首爾展開巡迴騷的首站，之後到馬尼拉及曼谷會粉絲，原定本周六及月底分別到澳門及台北演出，下月再移師印尼雅加達及日本舉行，主辦已宣布取消所有演出。

曾揚言「自我了斷太可惜」 文彬與尹產賀於本月8日到泰國舉行見面會，事務所於4月7日發聲明指文彬登機前感頭暈，檢測結果顯示沒有染疫，但他於4月8日結束活動後進行直播，坦言身體狀況不佳，感到很累，身旁的尹產賀加以安慰。而他最後一次更新社交網已是本月11日，上載蒲公英的照片寫道：「這是蒲公英的種子，隨風飄到遠處吧！告訴我珍惜的人，春天已來到！」他曾在受訪中表示如果自己是天使，最想給自殺的人一次機會，當時他更說：「我們活着不會一直想着死亡，只會想着今天要吃甚麼、明天要穿甚麼，光想這些幸福的事，一天也不夠用，自我了斷太可惜，也太浪費。」他亦說過選擇藝人這職業是想帶給粉絲幸福，因此很多粉絲也不相信他會走上絕路。

胞妹文秀雅即時停工 ASTRO的「臉蛋天才」車銀優與文彬私交甚篤，他們同樣畢業於翰林演藝藝術高中，2016年組成ASTRO出道。日前到美國睇騷的車銀優得悉噩耗後已急返韓，其他隊友也趕赴靈堂。而文彬胞妹文秀雅是韓國女團Billlie成員，日前曾現身音樂節目谷碟，昨日宣布停工。文彬曾於新年時透露願望是妹妹一直幸福，有粉絲指昨日是文彬母親的生日，無奈生日前夕痛失愛兒。

文彬離世的消息傳出後，圈中人紛紛致哀，女歌手IU延後公開新片的訪問內容；女團LE SSERAFIM取消音樂節目的拍攝環節；防彈少年團成員SUGA押後舉行新碟簽售會，隊友RM與女歌手孝琳亦留言致哀；男團Monsta X以素服到靈堂弔唁後才啟程赴美國開騷，而各地粉絲也有悼念活動。