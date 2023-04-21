暢所欲玄：失衡八字 平衡八字

中庸之道是中國人的做事指標，事情不可過偏，因為每個人都有其立場，更有其不同之背景。所以不能過於偏重一方，需要各方平衡，各得其所，這是中庸之道的其中一種情況。

八字貴在各方平衡，健康、財富、地位、交際、家庭、自由，方方面面都平均，毋須太多，也不缺，這就是好八字。但現今世代，評價八字之好壞，都量化為金錢之數量，很少談論其家庭問題、交際問題，特別是虛無縹緲的心境問題。

平衡的八字極少，可以這麼說：世上沒有真正的平衡八字，人永遠都是有些地方偏多偏強，某些地方偏少偏弱。這是因為出生時的節令與日夜影響，所以世上沒有完美完善的人，有高智慧的人，則在後天修正而已。

富人八字，貧窮八字，其八字都是很偏的。財星的偏強，才顯得出這八字主人，命中得到很強的錢財，是一個富人。同樣地，財星偏強的人，才顯得出這八字主人，命中需要好強的錢財，所以是貧窮命。

權貴八字，壓抑八字，其命中的官星，也是偏的。官星強旺才顯示出此命之權貴地位。命中強旺官星，才得知此命被管制得寸步難展，抑壓得難以呼吸。八字組合不同，命運不同。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅