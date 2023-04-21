演唱會門票清零 菊梓喬火速加場
歌手菊梓喬（Hana）將於5月20日在九展Star Hall舉行《菊梓喬Hanafinity演唱會2023》，演唱會門票日前公開發售，歌迷反應非常熱烈，門票在一日內火速售罄，一票難求！徇眾要求下，主辦方尚梯娛樂昨日宣布喜訊，決定加開5月21日一場，共有兩場演出。Hana得知這個好消息後大為興奮，開心拍片答謝歌迷：「好多謝大家！好多謝大家！5.20真係個非常好嘅日子，所有門票喺24小時內全部售罄，重要事情要重複講3次，真係好多謝大家對我嘅支持！」
自認聲線性感
對於演唱會性感海報曝光後，歌迷眼前一亮，大讚性感，Hana笑說：「其實只係露個膊頭仔啫，冇事冇事！」歌迷的注意力集中在其身材，她卻覺得海報中的紅唇才是最性感，問到平日的性感位又在何處？她表示：「我嘅聲線！性感又感性！我睇人哋最性感地方都係聲線，之後就係睇人哋嘅眼珠同瞳孔，可以望穿對方咁樣。」距離演唱會僅餘一個月時間，Hana笑說：「籌備得一一二二，哈哈！但大家放心，我一定會交足100分！」
主辦方透露加場門票將於本月28日在指定售票站發售，目前亦考慮將內部認購的部分門票放出來作公開發售，盡量滿足Hana的歌迷。
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