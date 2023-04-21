演唱會門票清零 菊梓喬火速加場

自認聲線性感

對於演唱會性感海報曝光後，歌迷眼前一亮，大讚性感，Hana笑說：「其實只係露個膊頭仔啫，冇事冇事！」歌迷的注意力集中在其身材，她卻覺得海報中的紅唇才是最性感，問到平日的性感位又在何處？她表示：「我嘅聲線！性感又感性！我睇人哋最性感地方都係聲線，之後就係睇人哋嘅眼珠同瞳孔，可以望穿對方咁樣。」距離演唱會僅餘一個月時間，Hana笑說：「籌備得一一二二，哈哈！但大家放心，我一定會交足100分！」