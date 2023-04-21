中娛星動：懶理「脫粉」危機 楊冪約熟男暢飲

內地「頂流女星」楊冪爆「脫粉」危機！有消息指粉絲強烈反對她再擔任綜藝節目嘉賓，認為她既不用撲水，亦毋須借節目蹭熱度，不想她淪為「綜藝大咖」，叫她專注演藝初心，並以抵制行動作「威脅」！

近日網上流傳內地「85後女星綜藝之最」排行榜，統計6位最具人氣的女星，包括楊冪、Angelababy、趙麗穎、唐嫣、劉詩詩與劉亦菲參加綜藝節目的次數，當中楊冪以「12檔常駐綜藝及22期飛行（客串）節目」穩居No.1，更因而登上熱搜；靠綜藝節目保人氣的Baby排名第2，緊隨其後是趙麗穎與唐嫣，至於劉詩詩與劉亦菲則是「絕緣體」，從不參與綜藝節目。

寄語專心拍劇 近日便傳出楊冪將與歌手大張偉及黃明昊等參加新一季《密室大逃脫》，即觸動粉絲神經，群起反對。其粉絲指Baby演技差要靠綜藝「維生」無可奈何，但楊冪有樣有演技，拍劇才是首選，近年她卻因綜藝而頻頻向劇組請假，就算堅持兩邊兼顧，但身體最誠實，明顯狀態變差，粉絲「勸諫」她在不缺錢及曝光率的前提下，全心全情保持演藝初心，更重提她去年在《密4》發生意外，眼角受傷險失明，威脅新一季《密》官宣卡士名單當日就是「脫粉」之時。

楊冪會否順應民意還是未知之數，但她明顯心情大好，被網民拍得與多位熟男朋友開飯局，更飲到面紅耳熱，非常盡興。此外，她又被拍得素顏搭飛機，在機艙全神貫注睇手機，被讚側面靚到爆，顯然未因「脫粉」危機神傷。