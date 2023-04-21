滯留英國一腳踢 張敬軒10日速製MV

張敬軒

歌手張敬軒用「癲狂」的10日在英國製作新歌及拍攝MV，卸下歌手包袱，化身做打雜身兼10職，訂飯盒、租車、搵道具全部一腳踢，完成不可能的任務！

張敬軒上月在倫敦演唱會尾場首次唱出自己操刀作曲、黃偉文漏夜送詞的新歌《隱形遊樂場》，經過黃偉文多番「催促」，軒仔再連續三晚通頂，新歌昨日終於上架。歌曲及MV在當地錄製及拍攝，如此安排原來全屬「意外」，皆因軒仔本來打算騷後偕父母去法國旅行，不料雙親「中招」，形勢所迫，軒仔只好在倫敦停留，惟其團隊卻未能改機票，故最終只得軒仔及攝影師兩人籌備MV工作。

體會港人精神 軒仔由監製、聯絡當地拍攝團隊、找演員、搵景、美指等，甚至木工道具、為團隊訂午餐，統統一手包辦，他說：「最癲係我個攝影師未做過MV導演，佢擘大口得個窿，所有嘢都係不似預期！」由錄完歌到拍MV短短10日，每次開會對話總是「唔得㗎」，但傾完就變「會得㗎」，令他深深體會到港人「永遠可以將不可能變成可能」的獨有精神。

本來軒仔睇中London Eye旁河邊的旋轉木馬，但該處需提前一個月申請，結果不得要領。幸該位老闆指親戚的後院亦有一個旋轉木馬，助他完成拍攝，軒仔表示：「當地人好好，仲幫我哋訂煙花，所有嘢有種水到渠成嘅感覺。呢10日好癲，每日瞓得3、4個鐘，自己又流感、水土不服未完全好番，真係好神奇！」又透露參與拍攝演出的全是居於當地的港人，MV每個情節及場口都是他們的真實寫照。