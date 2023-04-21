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林夏薇着高踭鞋喪跑6粒鐘

林夏薇 林夏薇
林夏薇
視后林夏薇在無綫劇集《法言人》中有幕穿上婚紗喪跑戲份，她分享拍攝花絮，原來穿上高踭鞋的她由朝跑到晚，跑了6小時，跑到懷疑人生，她笑說：「雖然跑咗6個鐘頭，腳都損晒，又要畀蚊咬到成身都係，不過，最緊要出嚟效果好，難得網民仲讚有仙氣，真心感動，辛苦都值得，多謝大家支持。」
林夏薇為拍好場戲，着住婚紗及高踭鞋狂跑，跑到腳都損埋！林夏薇為拍好場戲，着住婚紗及高踭鞋狂跑，跑到腳都損埋！
林夏薇為拍好場戲，着住婚紗及高踭鞋狂跑，跑到腳都損埋！
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