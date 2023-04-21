傾完冇下文 劇組搵咗人 鍾嘉欣湊女要緊 《星空2》易角

鍾嘉欣早前在加拿大被網民轟「雙面人」，近日回港拍廣告的她否認其事，認為總有人喜歡和不喜歡她，懶理是非。講到拍攝《星空下的仁醫2》，她透露要湊女，劇集已找了其他人演出。

鍾嘉欣相隔年半後，一拖三帶仔女回港探朋友，近日與楊茜堯等敍舊。前晚嘉欣到柴灣拍攝美容廣告搵銀，對於早前有網民指在加拿大碰見出名友善的她，真人卻明星架子十足，並不友善，稱她是雙面人，嘉欣稱並不是事實，故一直保持沉默，認為是最好的回應，覺得總會有人鍾意和不喜歡她，人生總有不少是非，只要做好自己，不會理會太多，否則會很頭痛，太上心會好辛苦。

決定「封肚」 身為3個小孩的媽媽，嘉欣身材依然弗到漏，她透露與老公討論後決定「封肚」：「如果後生5年，真係會生夠4個。依家人生嘅目標係鍛煉好健康身體，希望陪伴佢哋嘅時間可以長啲。」今次回港，她指老公雖然感到Lonely，但沒有詐型，亦鼓勵老公做Gym重拾6塊腹肌。

問到為了身體健康，是否不會拍劇？她坦言照顧子女比拍劇更辛苦，今次回港沒有洽談拍劇，但拍攝《星空下的仁醫》後，對拍劇抱開放態度。問到是否有機會拍攝《星2》？她說：「上年有傾過，佢哋搵咗人喇，我細女先得6個月大，將來拍劇要趁暑假，最緊要係可以帶到小朋友返嚟，唔想好似上次咁同屋企分開5個幾月，真係好肉赤！」