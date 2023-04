MIRROR人氣王姜濤早前到新加坡出騷,近年身材一直成為網民焦點的他,被問到在無王管時會做甚麼,他以英語不諱言回答會食:「When nobody is looking, i will eat!」並指漢堡包及打邊爐是其目標,相當誠實。至於如何維持體重,他想一想表示:「just drink water.(只喝開水)」同時透過間歇性斷食,和每日跑步及打籃球。