高層欽點影相 明顯得寵 葉蒨文博加戲 撩古佩玲爭仔

無綫小花古佩玲及葉蒨文昨日被突然現身探班的高層曾勵珍「欽點」拍照，明顯得寵。而活動上，李芷晴玩遊戲時，投入得幾乎走光！

藝人劉丹、滕麗名、古佩玲、葉蒨文及李芷晴等，昨日在將軍澳電視城出席《愛．回家之開心速遞》之「守護綠色地球」活動。高層曾勵珍「快閃」現身，藝員拍照時特別錫住葉蒨文及古佩玲，「欽點」她們出來影相。

獲得曾勵珍「厚愛」的葉蒨文受訪時表示：「珍姐係策劃能力好強嘅人，可能見場面有啲混亂，所以安排吓啫！」古佩玲亦指對方一向愛錫大家。講到劇情發展，葉蒨文指近期因同劇拍檔吳偉豪要拍其他劇，故2人的感情戲暫停，自己開工亦減少，希望之後感情會有新發展，亦望編劇會多寫補習社的戲份。古佩玲表示認同，指補習社戲份充滿火花，問她可希望有感情線？葉蒨文即「讓愛」提議她一齊鍾意吳偉豪，古佩玲笑說：「唔好喇！朱凌凌（吳偉豪角色）係你嘅，我要Candy（葉蒨文角色），想發展靚女線。」

李芷晴玩遊戲險失守 另外，進行環保遊戲時，身材驕人的李芷晴愈玩愈投入，加上衣領較鬆，胸前春光危危乎。她解釋：「唔係特登，條裙之前着過，冇諗過玩遊戲咁激動。」並表示只要是健康性感，不介意最弗的時候騷身材，接受穿三點式行騷，至於內衣騷？她說：「就咁着內衣就唔得，要外面加薄紗、外套，最緊要靚，唔想低俗。」