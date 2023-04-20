安祖蓮娜荷爾芭莉 首次合作打到飛起
荷里活兩大女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）與金像影后荷爾芭莉（Halle Berry）被爆將首度合作主演懸疑動作片《Maude v Maude》。
據知影片於過去周末經過各大片商激烈爭奪下，最終由華納兄弟電影公司以8位數字金額奪得拍攝版權，影片由新西蘭華裔女導演梁文欣（Roseanne Liang）執導，她曾執導大型動作片《高凶任務》（Shadow In The Cloud）。而今次電影被形容是「占士邦大戰叛諜追擊」般的懸疑動作電影。
查實安祖蓮娜與荷爾之前亦演過多部動作片，前者經驗豐富，曾在《盜墓者羅拉》（Tomb Raider）系列及《殺神特工》（Wanted）等電影中大展身手。而荷爾從影以來亦演過不少動作電影，包括《新鐵金剛之不日殺機》（Die Another Day）、《變種特攻》（X-Men）系列及《殺神JOHN WICK 3》（John Wick: Chapter 3-Parabellum）等。
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