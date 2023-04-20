安祖蓮娜荷爾芭莉 首次合作打到飛起

據知影片於過去周末經過各大片商激烈爭奪下，最終由華納兄弟電影公司以8位數字金額奪得拍攝版權，影片由新西蘭華裔女導演梁文欣（Roseanne Liang）執導，她曾執導大型動作片《高凶任務》（Shadow In The Cloud）。而今次電影被形容是「占士邦大戰叛諜追擊」般的懸疑動作電影。