續否認整容 網友嘲「雙面人」 Kylie反叛年代 偷阿媽架車夜蒲

美國真人騷家族Kardashians成員Kylie Jenner最近亮相時尚雜誌《HommeGirls》封面，她在訪問中盡爆心中情。其中自爆年少輕狂，最反叛就是三番四次趁半夜偷駕母親的座駕出城與朋友夜蒲！

Kylie憶述：「我偷過阿媽架車好多次，因為我哋喺Calabasas長大，住嘅地方係喺城市以外，每次出去洛杉磯都要45分鐘。我會揸走阿媽架車出城，而我會確保喺父母大約早上5點半起身之前返到屋企，我必須要4至4點半返到屋企。」但所謂「上得山多終遇虎」，Kylie自爆原來母親Kris Jenner一直知她「偷車」，曾試過被母親「捉到正」，不過母親沒有責怪她，只是口頭警告，並說：「我知你每朝4點就返屋企。呢啲事以後唔可以再發生！」

此外，外貌經常被討論的Kylie，於訪問中再次否認整容：「我認為關於我嘅一個大誤解就係：我臉上做過好多手術同我係一個好冇安全感嘅人。而我真係唔係！冇錯，我鍾意豐滿嘅嘴唇亦想擁有，我只係用填充劑豐過唇，係我做過最好嘅事，我從來冇後悔。」育有兩子的她亦暗示有意再添丁。

雖然Kylie再次堅決否認整容，不過網民似乎唔多信，並留言：「Kylie Jenner到今時今日仍然講大話。我唔明白大家有眼睇得出佢都可以講大話，其實真係冇人會關心佢有冇整容。」更有網民留言稱她是「雙面人」。

Kim扮《標殺令》造型遊日 另方面，Kylie的真人騷女星家姐Kim Kardashian向來愛玩造型，日前她帶子女到日本度假時又轉形象，今次選擇以美國女星奧瑪花曼（Uma Thurman）在經典作《標殺令》（Kill Bill）的黃色戰衣造型歎壽司。見她身穿黃色電單車皮褸，又揸筷子戙高腳歎壽司，盡顯霸氣！而她亦分享照片暗示這一身打扮就是模仿奧瑪的舊形象。其實奧瑪的經典造型亦非「原創」，《標》片導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）曾表明奧瑪的「黃戰衣」是向《死亡遊戲》中已故武打巨星李小龍致敬。