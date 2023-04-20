暢所欲玄：影響財運的生活壞習慣

財運是大家最關心的一個話題，即使遇不上大財，也希望碰上小財。以下是一些導致漏財的生活習慣，要多加留意，有則改正。

1.大門口堆放垃圾：住宅的大門乃納氣之口，如果經常堆放垃圾，會影響家中的財位，不利於財氣的引進，容易使家中出現漏財現象。與此同時，大門口也是一家人事業運、健康運的引進口，所以一定要保持乾淨衞生。

2.室內經常不開燈：想提高居家風水，帶來財氣，室內的燈光就要明亮。若光線嚴重不足，陰暗的房子自然少了陽氣，而陰暗又會導致潮濕，易生細菌，聚集穢氣，尤其是風水上的財位，很容易使家中出現漏財。

3.門窗緊閉：門窗對於家居來說很重要，能影響整個家居的磁場。室內經常門窗緊閉，房內的氧氣濃度會逐漸降低，影響身體健康。在風水角度，門窗是氣進入住宅的通道，若經常關緊，各種財運和吉運都與你無緣，事業也難以騰飛。

4.不善待招財植物：綠色植物不僅能淨化室內空氣，吸收室內甲醛，還能給家宅帶來蓬勃生氣。

不過，有些人買植物回家後，置之不理，導致它們沒過幾個月就枯萎。要知道，這樣的話，財運也會漸漸漏掉。

玄學名師黃楚淇