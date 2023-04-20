朱慧珊擬出書分享經驗

久未露面的藝人朱慧珊昨日出席開幕活動，她透露現時大部分時間用來跟家人相處，問會否出山做主持？她坦言要看機會及節目內容是否合適，反而想過出書，分享照顧患病狗狗的心得，因家中其中一隻愛犬年事已高，又多病痛，對這方面經驗十足。