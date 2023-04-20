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梁芷珮瞓冰酒店喪咳
「旅遊達人」梁芷珮早前一家5口到歐洲拍攝旅遊特輯，期間不慎病倒，她在社交網寫道：「今個Trip真係難忘，除咗15日去咗3個國家之外，就係我病到傻咗喇！」從未患上腸胃炎的她自爆食足5日白麵包，影響抵抗力，加上有一晚瞓冰酒店，可謂雪上加霜：「咳到收唔到聲！」
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