「旅遊達人」梁芷珮早前一家5口到歐洲拍攝旅遊特輯，期間不慎病倒，她在社交網寫道：「今個Trip真係難忘，除咗15日去咗3個國家之外，就係我病到傻咗喇！」從未患上腸胃炎的她自爆食足5日白麵包，影響抵抗力，加上有一晚瞓冰酒店，可謂雪上加霜：「咳到收唔到聲！」