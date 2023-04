還有不足一星期便下嫁陳家樂的歌手連詩雅(Shiga),日前相約好姊妹在酒店舉行告別單身派對,陳自瑤、洪永城太太梁諾妍、黎紀君等盛裝出席,梁諾妍分享靚相並寫道:「咁多個女仔一齊着靚衫影靚相,一齊扮靚靚,希望你開心,我哋就最開心。我們最美的新娘子,Love you love you and love you!」Shiga連花球亦準備埋,又換足3套禮服,先以白色連身裙騷長腿,再換上閃片裙托出心形胸,最驚喜是心口開V的Tube Dress激露事業線,趁做「陳太」前終極一晒!