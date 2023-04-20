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熊黛林孖女生日 郭可盈開心舉V
熊黛林（後排左一）與郭可盈（前排左二）於派對上玩得盡興。
名模熊黛林昨日於社交平台公開早前為孖生寶貝女開生日派對的短片，見她和丈夫郭可頌陪同5歲生日的Kaylor和Lyvia一齊唱生日歌及切蛋糕，而男家幾乎總動員出席，包括郭可頌母親、姐姐郭可盈等，影全家福時齊齊高舉勝利手勢。大批網民向孖女送上祝福，又讚熊黛林的身材比之前更弗，期待她重踏天橋。
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