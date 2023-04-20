自薦組「六月天」 周星馳吹簫應徵 五月天送禮打發

影壇笑匠周星馳日前與台灣天團五月天見面，周星馳笑言「應徵」加入組合成為「六月天」，並即席表演吹簫絕技，而五月天的阿信指周星馳雖然使出「簫王」絕技，但可惜不能領情，並送上數盒台灣特產鳳梨酥打發對方，着周星馳回家等電話，巨星都冇面畀！

周星馳以前生活低調，行蹤神秘！不過，自從他開設社交平台後，變得相當親民，很喜歡跟一班後輩藝人搞笑互動，為網民帶來歡樂。繼張繼聰、新加坡歌手林俊傑後，昨晚周星馳在社交網發文，自稱巧遇台灣天團五月天，而成員冠佑因有事未能現身。

「勸我回家等電話」 周星馳自薦跟他們組成「六月天」，跟着他們一起巡迴開騷，為表誠意更即場示範獨門絕技——吹簫！當年他拍電影《新精武門1991》亦曾使出這個絕技，他留言：「四子讚不絕口送了幾盒鳳梨酥作獎勵，並禮貌地勸我回家等電話。」有圖有真相，他上載「吹簫圖」，阿信等直豎拇指讚好。

而五月天亦在社交平台上載差不多的照片，但他們的樣子有點不耐煩，阿信留言：「星爺自薦加入組六月天，希望加入最新巡演，並展示簫王絕活……我們真的很為難的啊。」他們表示喜歡了周星馳半輩子，但加入樂團就很為難，明顯要請周星馳食檸檬！

周星馳自薦加入五月天明顯是想氹網民開心，圖文甫出後，即引來大量網民討論，盛讚五月天4位成員演技不俗，叫周星馳邀他們合作拍電影。