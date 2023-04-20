新婚超蓮愛的宣言冧竇驍 何超欣被屈姊妹不和 爆Seed狂轟造謠者

賭王四房女兒何超欣對內地瘋傳她不知道三房姐姐何超蓮結婚，她激動澄清是一段舊訪問片段，嬲爆指壞心腸的造瑤者故意斷章取義，刻意營造「何家人不和」新聞。

何超蓮與內地男星竇驍日前於峇里舉行婚禮，何家只有三房親友到場見證。而四房女兒何超欣就內地網上瘋傳一條有關她受訪的片段，熱搜標題寫着「#何超欣不知道何超蓮竇驍結婚#」，向來乖巧的超欣在社交平台表示「真的好氣」，她嬲爆澄清指訪問片段是上月回應的舊訪問，而非在超蓮大婚後仍不知，她直斥是很壞心的人刻意搬弄是非，意圖製造「何家人不和」的輿論，怒轟造謠的人：「只希望別人家庭戰亂！」

含淚讀婚禮誓詞 至於超蓮於婚禮翌日即在社交網分享新婚喜悅，公開行禮前的絕密片段，表示婚禮全由老公竇驍一手包辦，事前她全不知情，感激對方付出的一切。另再有兩人宣誓的片段流出，超蓮含淚向老公講出愛的宣言，謝謝竇驍對她無限的包容：「雖然我橫衝直撞，講話不經大腦，老惹你生氣……一點都不溫柔、不浪漫，你還是能發掘到我的可愛，並接受這個超級孩子氣的老婆，不得不說你勇氣可嘉。」對於生B，她期待兩人的足球隊到來，並表示會努力成為竇驍心目中的理想妻子。

此外，為閨蜜超蓮擔任姊妹團之一的李蘊，網晒在峇里的水着照，她自嘲：「幾十歲人，好難得三點式，一次咁多。」雖已有兩個孩子，但獲讚身材依然弗爆。