樂基兒帶囝囝住奢華酒店

名模樂基兒早前傳婚變，但一直未有回應。近期返港的她在社交網上載與囝囝入住5星級酒店的照片，其房間充滿現代時尚氣息外，落地玻璃窗設計更可飽覽維多利亞港的美景。她非常滿意房間，開心表示跟最愛的囝囝一齊游水感幸福。