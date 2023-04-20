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樂基兒帶囝囝住奢華酒店
樂基兒有子萬事足。
名模樂基兒早前傳婚變，但一直未有回應。近期返港的她在社交網上載與囝囝入住5星級酒店的照片，其房間充滿現代時尚氣息外，落地玻璃窗設計更可飽覽維多利亞港的美景。她非常滿意房間，開心表示跟最愛的囝囝一齊游水感幸福。
躺在酒店大床的樂基兒一臉享受。
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