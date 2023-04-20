無綫擸9獎 揚威《紐約電視電影節》 陳瀅贏「最佳女主角」：演員生涯中一大鼓勵

女星陳瀅憑邵氏劇集《飛虎3壯志英雄》於《紐約電視電影節2023》勇奪「最佳女主角」優異獎，她開心表示是自己演員生涯中一大鼓勵，會繼續努力！而無綫多部劇集及綜藝節目都有好成績，共獲9項殊榮，揚威海外！

《紐約電視電影節2023》於香港時間昨晨公布得獎名單，無綫獲1個銀獎、2個銅獎及6個優異獎，合共9個獎項。《2022香港小姐競選決賽》榮獲「最佳製作設計／美術指導組別銀獎」，綜藝節目《通靈之王》奪「綜藝節目組別銅獎」，《2022中秋節》宣傳片則獲「導演：宣傳片／節目片頭組別銅獎」。

6個優異獎名單中，姚子羚憑劇集《鐵拳英雄》奪「最佳女演員組別優異獎」，劇集《十八年後的終極告白2.0》獲「最佳節目執導組別優異獎」，黎諾懿主持的飲食節目《滿足的味道》奪「短篇節目組別優異獎」，劇集《鐵拳英雄》宣傳片則獲「電視劇宣傳組別優異獎」。至於由無綫新聞及資訊部製作的節目《無窮之路Ⅱ——無價之保》及《時事多面睇：係愛定係責任？》分別奪「環境及生態紀錄片組別優異獎」及「社會公義報道組別優異獎」。

全靠台前幕後努力 至於邵氏作品《飛虎3壯志英雄》亦奪得不少獎項，除獲頒「最佳娛樂節目戲劇類別銀獎」外，陳瀅亦憑該劇奪「最佳女主角」優異獎，她興奮說：「好感恩，好多謝一直支持我嘅Fans，感謝《紐約電視電影節》對《飛虎3》團隊嘅努力認同，得到『最佳娛樂節目銀獎』全靠台前幕後一齊努力，我有幸得到大會頒發個人獎項，絕對係我演員生涯中一大鼓勵，會繼續努力，希望將來做得更加好、拍更多好嘅作品畀香港、以至其他地方嘅觀眾欣賞。」