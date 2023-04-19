索女雲集《Coachella音樂節》 谷愛凌 Bella 爆「胸」戰
近日不少紅星現身美國戶外音樂盛事《Coachella音樂節》睇騷，內地「滑雪女神」谷愛凌穿上迷彩Bra Top配短裙，大晒半球及纖腰，勁騷結實腹肌，再加上一對美腿，全身上下一樣養眼，網民笑言「眼睛很忙」！
而美國女星Bella Thorne在社交網站分享穿上Hello Kitty圖案的比堅尼照片，留言：「熱到溶。我今日應唔應該着到咁去音樂節？」憑《愛登士家庭》（The Addams Family）外傳電視劇《星期三》（Wednesday）走紅的美國女星Jenna Ortega戴黑超、着露出黑色胸圍的透視喱士上衣配牛仔熱褲，留言表示Coachella是她的家。至於德國名模Heidi Klum的模特兒女兒Leni Klum穿黑色比堅尼、戴黑舌帽與黑超，大晒豐滿身材，各有各性感！
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