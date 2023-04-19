「我會健康歸來」 J-Hope低調入伍 BTS全員摸頭送行

韓國天團防彈少年團（BTS）成員J-Hope昨日低調入伍，正在當兵的Jin與另外5名隊友均有前來送行，V在社交網公開摸J-Hope頭頂的照片，祝他平安歸隊。

因南韓國防部去年宣布無意修改兵役法，多次為國家在海外揚威的BTS亦不能獲免除兵役，故事務所宣布成員陸續入伍，估計最快2025年再次合體。隊中最年長的30歲成員Jin去年12月成為首位當兵的成員，而剛於今年2月滿29歲的J-Hope昨日入伍，前晚他在社交網上載平頭裝的照片，留言：「我會健康歸來。」

Jungkook捐錢助病童 昨日大批傳媒冒雨在江原道原州市的白虎新兵教育隊附近等候，事務所早前宣布不會有任何歡送活動，故J-Hope最後沒有現身見記者，與6名隊友及工作人員分乘4至5部車往軍營，當中包括正在軍隊擔任助教的Jin，以及前晚由美國返韓的Jungkook，之後V在社交網限時動態公開跟隊友齊齊摸J-Hope頭頂的照片。J-Hope將接受5星期的基礎軍事訓練，之後獲派往所屬部隊服役，預計明年10月17日退伍。

另外，Jungkook昨日被爆向首爾兒童醫院捐出約607萬港元，院方指Jungkook本月14日向他們捐款，希望幫助患病的兒童及其家人，而捐款將用作病童的醫療費及發展綜合醫療中心，Jungkook表示：「希望能給正在經歷病痛的兒童一點幫助，讓他們可以健康地展現笑容。」