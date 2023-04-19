暢所欲玄：從面相秒懂上司

你的上司是個怎樣的人？日日對着上司，不代表知道他的內心在想甚麼；工作賣力，也不一定受上司賞識。今次教大家一些簡單實用的方法來掌握上司的性情，日後工作就更加順利了。

眉粗性子急：凡是眉短於眼、眉粗濃、眉毛雜亂倒逆、雙眉貼近、眉稜骨凸出或眉毛壓眼者，皆屬於性情急進之輩，說話比較直截了當，不喜歡嘮嘮叨叨。

眉幼喜計劃：凡是眉長於眼、眉毛幼細整齊、眉彎如月、雙眉距離可放下兩隻手指位或眉眼距離寬者，做事比較有計劃，不喜歡急進冒險，身為下屬要特別謹慎，小心被他挑出錯誤。

法令長領導佳：位於鼻翼兩旁的斜紋稱為「法令」。法令紋代表領導能力，長度以「過口」為佳，但法令紋不宜在三十歲前長得太深，否則會變成「苦淚紋」。若在三、四十歲後愈來愈長，而且深刻明闊，代表領導能力高。若已屆中年又身為管理層，法令紋仍然不明顯，代表下屬不聽指揮，難有威信可言，難以指揮團隊衝鋒陷陣。

下巴看器量：下巴圓而有肉的人，個性溫和、處事圓滑，對人對事也較有量度，反之，下巴短而尖小的人，為人較尖酸刻薄，不易與人相處，很多時都難有下屬支持，更難有忠心的下屬，和他相處要特別小心反目成仇。

堪輿學家麥玲玲師傅