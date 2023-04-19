舒淇梁家輝 聚頭大滿足

金馬影后舒淇在社交網分享與梁家輝、張藝興等慶生的合照，眾人笑得燦爛，她發文：「總有一些人，一起坐着就很開心。」之後她再上載食生日蛋糕及收花的靚相，一臉幸福的她表示：「2023年4月16日，天晴！祝我生日快樂，願望都成真，謝謝愛我的你們！」