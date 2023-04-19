親子遊觸發網上罵戰 方媛多謝城城 放閃變捱鬧

天王郭富城雖然工作極為忙碌，但日前特別抽時間陪太太方媛及兩個寶貝女去了一趟短途旅行，方媛特別在社交網留言「謝謝爸爸」感激老公陪伴，沒想到卻掀起網民罵戰，無奈至極！

城城近月忙於拍戲及開巡唱，但始終將兩個寶貝女排首位，幼女「二寶」Charlotte本月4歲生日，城城百忙中抽空，安排與妻女到澳門展開慶生之旅。方媛在社交網分享一家四口在不同景點的打卡照，並發文：「我們家可愛的妹妹4歲生日啦，謝謝爸爸帶我們全家去旅行。爸爸、媽媽、姊姊、妹妹、公公、婆婆，全家都很開心喔！」

難得舉家短遊，方媛的心情當然興奮，換上多套靚衫騷腰又晒腿，她發文中借一句「謝謝爸爸」來冧老公城城乘機放閃，沒料到竟惹來網民反問：「為啥謝謝？應該的！」隨即有其他網民反駁，認為城城百忙中安排行程，爭取時間與女兒相聚，所以認為方媛說「謝謝」並無不妥。

「是非體質」添煩惱 查實方媛向來擁有「是非體質」，早年試過在社交平台留言叫網民幫手挑選手袋顏色，有網民抨擊指其老公城城如此有錢，她何必如此孤寒，大可全部買下，方媛高EQ回覆指老公確實會叫她全買下，但她只想買一個，秒速反擊。