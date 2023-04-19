中娛星動：反常點讚洩蜜？ 范冰冰李晨傳復合

內地女星范冰冰去年傳與內地金融集團高層郭岩峰分手，有指她很快就與舊情人李晨舊情復熾！有網民發現她近日在社交網點讚有關李晨的貼文，反常舉動引發外界猜測「晨冰復合」，對此冰冰即以16字回應。

范冰冰與男星李晨曾經愛得轟烈，一度談婚論嫁，可惜女方之後捲入逃稅風波，雙方於2019年宣布分手。事隔4年，有眼利網民發現她在社交網點讚有關李晨的貼文，反常舉動引發外界猜測兩人復合。

事緣冰冰的弟弟范丞丞近日參與內地綜藝節目《奔跑吧》，由於李晨就是該節目的班底，故外界分外關注雙方互動，當中范丞丞一個翻白眼的片段引發網民熱烈討論，甚至令「范丞丞聽到李晨聲音的反應」這個話題登上熱搜。冰冰日前被發現對該貼文按讚，反常舉動引發外界揣測，盛傳她與李晨復合。

「都挺好的」 對此，冰冰發文以16字回應：「都挺好的，甚麼都好，就是滑了一下而已……」還附上哭笑不得的表情符號，雖然未有明確說明所謂何事，但不少人就立刻聯想到是指點讚李晨的貼文。