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龍門陣
「姜濤誕」免費搭電車
「姜濤號」將於港島區巡遊。
男團MIRROR成員姜濤本月30日生日，「姜濤香港後援會」當日包起全線電車，為全港市民提供免費乘車優惠。而兩架「23+1姜濤號」電車將於當日私人活動後，巡遊至銅鑼灣與眾多「姜糖」會面。另外，姜濤昨日一早啟程到台灣工作。
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