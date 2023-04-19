「姜濤誕」免費搭電車

男團MIRROR成員姜濤本月30日生日，「姜濤香港後援會」當日包起全線電車，為全港市民提供免費乘車優惠。而兩架「23+1姜濤號」電車將於當日私人活動後，巡遊至銅鑼灣與眾多「姜糖」會面。另外，姜濤昨日一早啟程到台灣工作。