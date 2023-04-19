MIRROR總動員撐隊長 Lokman瞄準金像獎 最驚「燈神」關照

人氣男團MIRROR成員平時各有各忙，難得齊人！前晚隊長Lokman主演的電影舉行首映，隊友一呼百應，終於集齊12子現身！Lokman希望獲提名金像獎，笑言會叫「燈神」姜濤投票給他的對手。

MakerVille有份投資的首部電影前晚舉行首映禮，除了主角之一Lokman出席外，MIRROR更總動員撐場，為免喧賓奪主，11子在儀式完結前才露面合照，之後低調入場睇戲。近300名「鏡粉」到場支持，更有人為見偶像不惜通宵排隊。

Lokman透露隊友計劃包場睇戲，會免費送飛給粉絲，但未知能否實行，他自己則未必會搞包場活動。談到他在戲中表演獲高度評價，問到想不想明年獲提名金像獎？他坦言：「希望啦！有得提名當然開心，有冇信心就唔敢講，要交畀評審。（係咪叫姜濤唔好開名支持你，以免被『明燈』燈死？）叫佢投我對家，燈死人哋，我嘅機會都大啲。」對於導演鄭保瑞讚他性格沉穩，Lokman自認沉得住氣：「因為身為隊長要穩得住自己，先可以觀察到所有嘢，呢方面對演戲有幫助，亦可以將導演所講嘅嘢吸收得好啲。」

林家棟：每場戲都飛紙仔 同場的林家棟表示拍攝過程辛苦，單是天台一場戲就拍了逾50次，幾乎每場戲都要「飛紙仔」，加上客家話口音及風水術語對白，難度極高：「呢套電影畀好大嘅啟示我，天意雖不可違，但都要做個善良嘅人，呢句係同鄭保瑞講。」雖然戲接戲，但他不想停下來，因仍未過足戲癮：「有部戲傾緊，都係價錢問題。（唔再拍膊頭接戲？）拍到膊頭都歪晒，就嚟心漏症，不過都希望電影市道好。」