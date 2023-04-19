為密會汪小菲解畫 莊鍶敏：可以恭喜我！

回復單身的莊鍶敏最近被揭與汪小菲在港密會，她稱只是朋友食飯，望事件不要再發酵。而汪小菲近日再赴台，有指此行是處理與大S的官司糾紛。

馬國明、莊鍶敏、張頴康、丁子朗及蔣祖曼等無綫新劇《法言人》演員，前晚在紅磡食飯慶祝劇集首播收視高開，總監製劉家豪公布首播錄得21.1點，暫時是今年無綫二線劇集首播最高收視。

離婚回復單身的莊鍶敏最近被拍得與汪小菲在港密會，訪問時獲恭喜蜜運，她說：「大家可以恭喜我劇集收視好，今次做證婚律師，辦公室戲為主，拍得好舒服。（同汪小菲相處得舒服？）只係朋友食飯。（你哋撇甩朋友獨處？）角度問題，冇獨處，都係一班朋友，唔好再發酵。（有冇機會發展？）我哋只係啱啱識嘅朋友，佢唔係圈中人，唔想影響到人，再係咁就冇人敢同我食飯。」

馬國明經濟拮据急搵銀 正忙於拍攝重頭劇《NEWS新聞女王》的馬國明，日前竟能抽身到內地登台，他指現在不用隔離，往返很方便，當晚已經回港。問到身為準新郎，現時是否不能夠在外過夜？他笑說：「大家唔好諗到咁複雜，唔係要交人，只係第二日要開工。」又笑言近期經濟拮据，希望多登台搵真銀。問到是否因婚禮花費不菲？他坦言：「咁又唔係，婚禮有好多贊助，所以唔係用好多錢，婚禮佢話晒事，但係都有分寸嘅。」

另外，汪小菲繼月初到台灣與子女及大S媽媽見面吃飯後，被發現近日再赴台，有指他是為了處理與大S離婚後有關生活費的官司與酒店改名事宜。大S媽媽受訪時表示不知道前女婿赴台，對於他與大S的官司，她說：「他們長大了，不聽我的意見，希望他們好好解決，讓我可以平靜過日子。」又指如果汪小菲今次相約，她也會帶小孩和他見面。