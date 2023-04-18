開P孖住坐 疑戴情侶鏈 姜棟元Rose驚爆「叔姪戀」

韓國人氣女團BLACK PINK成員Rose傳出撻着年長16歲的元祖男神姜棟元，兩人因為出席同一派對而傳出緋聞，網民更發現他們曾佩戴同款飾物！雙方事務所初時沒有正面回應，但其後Rose所屬的事務所便為傳聞發聲明。

BLACK PINK的27歲成員Jennie去年傳出暗撻天團防彈少年團（BTS）的27歲成員V，雙方事務所一直不置可否，令戀情疑幻似真，今次則輪到Jennie的26歲隊友Rose爆出戀情！有人懷疑她與曾同屬YG事務所的42歲男星姜棟元正在熱戀，引起網民熱議。

早前有人公開Rose與精品品牌前創意總監及其他時裝界好友開P的照片，初時大家都以為沒有其他藝人在場，但後來有網民發現坐在Rose旁邊的原來是姜棟元，該網民指他們曾戴同款頸鏈和口罩，疑是情侶飾物，而且兩人去年又曾參加同一品牌活動，故猜測他們正在交往。

承認有交情 對於拍拖傳聞，Rose所屬的YG事務所照舊不正面回應：「這是藝人的私人領域，我們很難確認。」姜棟元方面則表示：「兩人的確是因為有交情而出席同一聚會，但其他事情就是藝人的私生活，我們很難確認。」由於YG未有否認緋聞，故不少網民都認為兩人的確正在交往，因兩人相差16歲，有網民坦言難以接受：「沒想到姜棟元會與姪女級的人交往！」亦有人認為他們已是成年人，拍拖並無不妥。YG之後便再發聲明表示：「為免大家胡亂猜測，我們再次告知大家，有關Rose的緋聞並不是事實，希望大家不要散布失實的內容。」

另外，BLACK PINK近日參加美國戶外音樂盛事《Coachella音樂節》，她們壓軸登場，唱出《Pink Venom》、《Kill This Love》及《How You Like That》等Hit歌。