魏浚笙同遊陪玩 鄭裕玲獨享鮮肉旅行團
藝人鄭裕玲去年離開效力多年的無綫，與HOY TV合作拍攝余詠珊主理的旅遊節目。她透過社交平台公布合作陣容，宣布將與5位「小鮮肉」男藝人合作，揚言「靚仔又有、大隻又有！」她更透露快將出發，不過就大賣關子：「去邊又唔講得畀你聽喎，你留意住我社交網，久唔久就會見到！」她更索性揭曉「陪玩」嘉賓的身份：「有洪嘉豪啦、林家謙啦、細貓應智越、魏浚笙，仲有個Tyson Yoshi，開唔開心呢？」網民得知消息後都直呼羨慕，期待節目播出！
分享演藝圈奮鬥史
另外，她早前出席公開活動為500位師生打氣，活動上分享自己通過不斷努力而在演藝圈突圍而出的經歷，並剖白如何透過不斷學習新知識來克服演藝路上的挑戰，她表示：「感謝大會邀請我出席今次活動，令我有機會以自己嘅成長經歷鼓勵年輕人。佢哋仲邀請咗網紅陳杰教大家玩非洲鼓，好有心思，幸好我嘅節奏感都唔錯，好快就上手。最後同全場同學一起合奏《We Will Rock You》真係好震撼。」
人人做記者
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