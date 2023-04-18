魏浚笙同遊陪玩 鄭裕玲獨享鮮肉旅行團

藝人鄭裕玲去年離開效力多年的無綫，與HOY TV合作拍攝余詠珊主理的旅遊節目。她透過社交平台公布合作陣容，宣布將與5位「小鮮肉」男藝人合作，揚言「靚仔又有、大隻又有！」她更透露快將出發，不過就大賣關子：「去邊又唔講得畀你聽喎，你留意住我社交網，久唔久就會見到！」她更索性揭曉「陪玩」嘉賓的身份：「有洪嘉豪啦、林家謙啦、細貓應智越、魏浚笙，仲有個Tyson Yoshi，開唔開心呢？」網民得知消息後都直呼羨慕，期待節目播出！