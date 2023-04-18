簡幗儀甫士王 點影都靚

有「最美時裝設計師」之稱的簡幗儀（Lilian），近年開設自家品牌的實體時裝店，經常做模特兒Sell靚衫。近日她於社交平台上載有英國倫敦風的時裝照片，拿着火紅色鮮花大騷白滑逆天長腿，不少網民讚Lilian是「甫士王」，擺任何甫士都非常迷人。