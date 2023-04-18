竇驍監督婚禮場地 孫耀威夫婦飛峇里 獻身賀超蓮

支嚳儀識於微時

有賓客於社交網上載一對準新人的婚禮小禮物，禮盒上印有Daudau（竇竇，竇驍）愛Dada（Laurinda，何超蓮洋名），又以兩人肖像設計可愛公仔圖案，禮物包括護膚品、化妝品及眼罩，卡片則寫上：「玲瓏骰子安紅『竇』，喜結『蓮』理共白頭！Hello，我們要開啟新的人生篇章啦，很高興能和大家一起分享我們的喜悅，我們將共擔風雨同沐陽光，成為彼此更好的人，感謝大家一路以來的陪伴及支持。」相當有心思。