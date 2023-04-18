竇驍監督婚禮場地 孫耀威夫婦飛峇里 獻身賀超蓮
賭王三房千金何超蓮跟內地男星竇驍今日於峇里舉行婚禮，昨日準新郎親自打點婚禮布置。而超蓮圈中好友孫耀威與太太陳美詩啟程前往當地，被問送甚麼禮物做賀禮？陳美詩笑言：「帶個人去囉！」
為了給超蓮一個完美婚禮，竇驍連日來於婚宴現場監督，更落手落腳度尺，絕對不容有失。場地布置包括高掛的水晶燈與白色鋼琴擺設等，在旁更有無邊際泳池，充滿浪漫氣氛。
支嚳儀識於微時
有賓客於社交網上載一對準新人的婚禮小禮物，禮盒上印有Daudau（竇竇，竇驍）愛Dada（Laurinda，何超蓮洋名），又以兩人肖像設計可愛公仔圖案，禮物包括護膚品、化妝品及眼罩，卡片則寫上：「玲瓏骰子安紅『竇』，喜結『蓮』理共白頭！Hello，我們要開啟新的人生篇章啦，很高興能和大家一起分享我們的喜悅，我們將共擔風雨同沐陽光，成為彼此更好的人，感謝大家一路以來的陪伴及支持。」相當有心思。
至於婚禮賓客包括孫耀威夫婦、丁子高及《中年好聲音》參賽者支嚳儀，昨日他們分別現身機場，啟程往峇里參加婚禮。支嚳儀與超蓮識於微時，不時相約王灝兒碰面，她受訪時說：「祝福超蓮。」即去辦理離境手續。而孫耀威入閘前，一度被自助保安閘考起，最後順利入閘。問到有否預備禮物？其太太陳美詩笑言：「帶個人去囉！」
人人做記者
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