中娛星動：音樂節臨陣延期 粉絲破財 鄧紫棋道歉撲火

鄧紫棋

「宇宙巨肺」鄧紫棋原定為上海音樂節活動擔任表演嘉賓，惟突然收到通知活動延期舉行，令一眾來自不同城市的粉絲招致損失，其工作室即發文致歉求平息風波！

近年主力在內地發展事業的鄧紫棋（G.E.M.），原定亮相上海音樂節擔任表演嘉賓，吸引大批樂迷瘋狂搶票，甚至專程由其他城市前來捧場，豈料開騷前數天，主辦單位突然宣布音樂節延期，令不少已訂好酒店及車票的粉絲損失慘重！

把握機會草原睇日落 對此，G.E.M.的工作室發文致歉：「我們本來期待着在這個春日復甦的周六（15日）帶着音樂和大家見面，但由於主辦方臨時通知延期，我們不得不延後見面，先對大家說聲抱歉！本次音樂節演出已經確認延期，請歌迷朋友們等候購票平台進行無手續的全額退款，如有需要幫助的地方請與我們聯繫，我們會盡力配合歌迷朋友們。」

演出臨門撻Q，G.E.M.反而慶幸有突如其來的休息機會，她在社交網上載坐在大草原看日落的照片，並留言：「本來是一場音樂節，突如其來的取消，讓我突然多了一個感受大自然有多美麗的機會，活着多好，感謝上帝。」