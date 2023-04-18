《中年》演唱會加場 吳大強咀女搞氣氛 龍婷未贏先傾簽約

《中年好聲音》參賽者吳大強昨日出席活動，提到在前晚播出的一集中，當着藝人兒子吳偉豪面前即興向合唱的歌手韋綺姍獻吻，他笑言只為節目氣氛，並非挑逗。至於5月舉行的《中年好聲音演唱會》反應熱烈，將會加場！

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》將於周日舉行總決賽，昨日舉行記者會，6強選手龍婷、李佳、吳大強、周吉佩、羅啟豪及顏志恒均有現身。吳大強表示每位對手實力都毋庸置疑，自己會盡力唱好歌。提到於前晚播出的一集獲得逾90分高分，他謙稱：「有韋綺姍老師帶領住，令我信心更大。（你唱完錫佢一啖，嚇親佢喎？）只係禮貌，輕輕一吻，唔會嚇親佢。（話你挑逗佢？）唔係，純粹係唱得開心。（兒子吳偉豪睇住你咁做！）佢知我性格，只係搞吓氣氛。」

林曉峰差啲變參賽者 另一參賽者龍婷指近日時刻戴上口罩自我保護，以保持狀態，講到被視為冠軍大熱人選，她表示會繼續努力，問到若勝出會否簽約TVB Music Group？她說：「多謝無綫畀咁多機會我，依家係傾緊。（同炎明熹爭做一姐？）唔使爭，大家一齊努力，我想做多啲成績畀大家睇，而唔係去爭嘢。」同場的林曉峰將擔任總決賽大會司儀，又自爆原本有意參加《中年》。而定於5月舉行的《中年好聲音演唱會》，由於反應熱烈，將會加場。

另外，無綫昨日公布收視，劇集《隱形戰隊》上周結局，跨平台直播收視最高25.5點，升1.9點，約164萬觀眾追劇，高踞上周節目收視榜首，更打破自身最高收視紀錄。而同樣由馬國明主演的新劇《法言人》，首播最高收視21.1點，約136萬觀眾支持，是今年第二線劇集至今最高首集收視。