跳唱戰衣有突破 菊梓喬開騷預告：性感超越我底線！

由尚梯娛樂集團主辦，菊梓喬將於「520」在九展Star Hall舉行個唱，事隔4年再開騷的她預告演唱會歌衫性感超越底線，笑言擔心小朋友能否入場。記者會上，她更趁機向「最愛」表白：「我好愛我嘅BB。」

歌星菊梓喬（Hana）昨日在西九文化區為將於5月20日假九展Star Hall舉行的《菊梓喬Hanafinity演唱會2023》進行記者會。Hana在演唱會主辦尚梯娛樂集團主席Keith To率領下，偕演唱會藝術總監CK Chan、音樂總監Terry Chan及舞蹈總監FaiFai、TVB Music Group張仲恒、經理人創富文化陳影彤及尚梯娛樂集團顧問丘亞葵齊齊開香檳預祝個唱成功。對於主辦單位不惜工本出動頂尖幕後班底打造不一樣的個唱，Hana表示會好好珍惜，全力做好演唱會，希望不會讓老闆蝕錢。

向「最愛」表白 「520」開騷的Hana被司儀嚴崇天問到，在如此特別日子開騷有何感受？她表示當然很開心，亦希望演唱會加場，她笑說：「我連續唱7日都得！」「520」有「我愛你」的意思，問到會選擇向誰表白？她即笑說：「我好鍾意我隻狗仔糯米卷，寵物嘅愛係最純真，比人靠得住，一生一世都唔會離開你，我好愛我嘅BB。如果要揀一件事，當然係音樂，我最愛就係音樂。」

相隔4年再舉行演唱會，Hana形容今次的演唱會是挑戰底線，在舞蹈及服裝上也有突破，預告跟以往會大不同。前日已經投入綵排的她說：「服裝我只能夠講『好絕』，出世以嚟都未試過咁着，見到啲歌衫都有問：細路仔入唔入得到場㗎？加埋啲動作，真係好緊張，直頭超越咗我嘅底線。」

身形纖瘦的她雖然不用為着戰衣減肥，但要好好操練體能，在跳舞上亦下了苦功，她說：「4年前嘅演唱會，我覺得喺舞蹈上唔合格，令到我呢4年唔敢再跳。今次有上堂練舞，老師暫時都話可以。」問到可會邀請「好友」擔任嘉賓，她自言忙於籌備個唱，未有時間邀請朋友，表演嘉賓則留待公司安排。

菊梓喬聯同主辦單位尚梯娛樂集團主席Keith To（左四）率領各人舉杯祝酒。