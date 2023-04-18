自爆曾遭阿伯抽水 李佳芯歌喉再升呢 組「魔音合唱團」

曾被網民封為「魔音」的視后李佳芯昨日出席宣傳活動，對於前港姐郭柏妍成為「魔音」接班人，她自嘲升呢為「魔魔音」，並樂意跟對方合唱，但開演唱會就免問，笑言無謂難為觀眾！

李佳芯（Ali）昨日出席myTV SUPER 7周年主題巴士啟航禮，與一眾粉絲齊齊乘搭，Ali稱今次是首度跟粉絲搭巴士，大感開心：「之前疫情少咗見粉絲，但基本上每年都會搞一次聚會。佢哋會搞義工活動，我有時間都會參與。」她又提到myTV SUPER將會跟不同地區的製作單位合作，她甚為期待，問到最想去哪？她說：「去邊度都好，我搭巴士有隻窗都好開心，要求好低。」

Ali在圈中以「魔音」見稱，她表示有不停練習唱歌，講到歌手吳業坤最近開音樂學校，揚言願意教她唱歌，她笑說：「連我呢個『魔音』都搞得掂，可以省靚佢招牌！（郭柏妍成為你接班人？）我升級，我係『魔魔音』。其實唔覺佢係『魔音』，聽過佢喺林敏驄音樂會上唱歌，覺得佢唱得好純真，好似卡通片咁。我哋唔係專業歌手，唱歌最重要係聽落舒服就得。（你哋可以合唱？）可以試吓。」她稱很久沒有公開獻唱，不介意再展歌喉：「我向來都係邊度跌低邊度起番身，可能進步咗好多都唔定呢！（憑魔音殺出血路？）開演唱會呀？唔好咁難為觀眾，但希望唔好同『耳朵流產』拉上關係。」

巴士情緣 得個諗字 另外，Ali被問到可有遇過巴士情緣？她說：「有過呢啲幻想，可惜從來冇發生喺我身上。（咁有冇喺車廂畀人博懵？）交通工具上就未試過，不過以前試過放學時，有位阿伯迎面行過嚟，隻手無啦啦伸埋嚟摸我隻手，當時我諗佢係唔係唔小心呢？」她自認當時「一舊飯」，如換作現在，她絕不會啞忍：「人大咗就梗係知咩一回事，不過好彩呢啲事冇再發生喺我身上，如果依家畀我遇到，一定即刻出聲同報警。」